Суд заарештував на два місяці сина лідера Меджлісу, підозрюваного у вбивстві

Київський районний суд Сімферополя сьогодні ввечері обрав для молодшого сина лідера Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемільова — Хайсера, підозрюваного у вбивстві чоловіка, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, на час слідства син лідера кримських татар утримуватиметься в сімферопольському СІЗО.

За даними деяких ЗМІ, кілька років тому Хайсер Джемільов лікувався в психіатричній лікарні. Крім того, за даними неназваних джерел різних видань, він вживав наркотики.

Як повідомляв УНІАН, Хайсера Джемільова затримали 27 травня на місці вбивства в Бахчисараї. Від пострілу в голову з мисливської зброї загинув житель містечка 44-річний Февзі Едемов. У нього залишилася дружина й донька. Трагедія сталася у дворі будинку 32-річного Хайсера Джемільова.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство).

27 травня на офіційному сайті Меджлісу кримськотатарського народу з'явилося повідомлення про те, що в будинку молодшого сина голови Меджлісу стався нещасний випадок. Згідно з повідомленням, Хайсер Джемільов із необережності з вогнепальної зброї вбив людину. Нещасний випадок стався близько 15.30 у місті Бахчисараї внаслідок необережного поводження із зареєстрованою зброєю.

*** У Джемільова є також ще один син і дочка. Минулого року малолітня онука Джемільова, учениця молодших класів — дитина його дочки — покінчила життя самогубством, повісившись неподалік від свого будинку, коли батьки були відсутні.