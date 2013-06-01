Обіг електронних грошей збільшився майже вдвічі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника відділу управління політики безготівкових розрахунків департаменту платіжних систем Національного банку України (НБУ) Тетяна Коваленко.

За словами представника НБУ, загальна кількість електронних грошей в обігу в Україні в першому кварталі 2013 року, порівняно з показником першого кварталу 2012 року, збільшилася на 42,5% - до 7,422 млн. грн.

Як повідомила Тетяна Коваленко, випуск електронних грошей у першому кварталі 2013 року здійснювали 11 банків - членів Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). Наразі регулятор погодив правила українських систем електронних грошей «Максі», «MoneXy» і «Глобалмані», а також міжнародної платіжної системи Visa International. За її словами, лідером за обсягом використання електронних грошей є система «Глобалмані».

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Як повідомляв УНІАН, НБУ погодив правила систем електронних грошей «Максі» (емітент - «Альфа-банк») і «MoneXy» (емітент - «Фідобанк»), а також видав ліцензію на грошові перекази без відкриття рахунків у платіжній системі «Глобалмані».

Також НБУ включив до переліку банків, які відповідно до законодавства мають право на випуск електронних грошей як емітенти в Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП), банки «Імексбанк», «Оксі Банк», «Львів», «Фолькс-банк», «ЧБРР», «Полікомбанк», «Меркурій», «Демарк», «Хрещатик», «Експрес-банк», «Кредит Вест Банк», «КІБ», «МІБ». Як емітенти за системою Visa International до переліку увійшли банки «Південний», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», за системою «Глобалмані» - «Ощадбанк».