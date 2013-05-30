НБУ пропонує обмежити операції з електронними грошима

Про це йдеться у проекті змін до Положення про електронні гроші в Україні, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення.

«Загальна сума електронних грошей, на яку здійснюються операції протягом місяця, не повинна перевищувати 25 000 грн, за винятком, коли сума 8 000 або більше погашається протягом того самого місяця на вимогу користувача”, - зазначається у проекті.

Також у цьому проекті НБУ пропонує встановити перелік банківських послуг з електронними грошима для клієнтів, уточнити вимоги до агентів емітентів електронних грошей, зобов'язати емітентів узгоджувати правила випуску електронних грошей до початку такого випуску з НБУ і надавати НБУ інформацію про своїх агентів для ведення реєстру.

Як повідомляється, проект розроблено з метою приведення нормативних документів НБУ у відповідність з нормами чинного законодавства, і його громадське обговорення триватиме до 1 липня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, обсяги платежів через систему електронних платежів Національного банку України у 2012 році перевищили ВВП більш ніж у 8 разів, а операції з платіжними картками становили понад 50% ВВП. Платіжний ринок України на сьогодні представлено системою міжбанківських розрахунків НБУ (СЕП), національною системою платіжних карт (НСМЕП), шістьма картковими платіжними системами і численними системами грошових переказів і внутрішньобанківськими платіжними системами.

У травні-червні поточного року Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків, яка передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися у готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.