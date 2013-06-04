Служба безпеки Приватбанку затримала 13 шахраїв

Згідно з повідомленням, шахраї намагалися одержати гроші за чужими підробленими паспортами, але підробки було відразу ж виявлено співробітниками банку.

Усіх затриманих передано до міліції, за фактами шахрайства відкрито кримінальні провадження.

«Спроба одержати в «Приватбанку» кредит за підробленими документами – це гарантія отримання терміну за шахрайство. Адже кожен клієнт у банку проходить повну ідентифікацію, в результаті якої підроблені документи миттєво виявляються», – цитує прес-служба керівника служби безпеки банку Станіслава Крижанівського.

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За інформацією служби безпеки банку, в 2012 році затримано 54 кредитних шахраї, і 39 з них вже відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Також притягуються до відповідальності ті, кому вдалося раніше одержати кредит за підробленими паспортами, за допомогою розміщення їх фото в соціальних мережах «Однокласники» і «Вконтакті» і виплати банком гарантованої винагороди.

«Виплата винагород громадянам, що допомагають банку боротися з шахраями, є успішною і перевіреною практикою. Завдяки їй, сотні шахраїв встановлено, і вони вже відшкодували збитки банку», - сказав Крижанівський.