У Львові відзначають 150-у річницю президента ЗУНР

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалися заходи на Личаківському кладовищі у Львові. Представники обласної та міської влади, а також громадськості поклали квіти до каплиці, де похований Петрушевич. Священики відправили екуменічну панахиду. Військовий оркестр виконав державний гімн, а салютна команда віддала військові почесті президентові ЗУНР.

Також з нагоди заходів з відзначення 150-ї річниці від дня народження Петрушевича відбулась урочиста церемонія спецпогашення художнього маркованого конверта «150 років від дня народження Євгена Петрушевича – громадського, політичного діяча, президента ЗУНР».

Участь у вшануванні пам’яті президента ЗУНР взяв голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Зокрема, у зверненні до присутніх керівник області зазначив, що Петрушевич – це людина, яка все своє життя віддала за те, щоб Україна сформувалася, як велична та незалежна держава.

«Ми повинні зробити все можливе, аби пам’ять про таких борців за волю і незалежність України завжди була в наших серцях, в серцях прийдешніх поколінь, наших дітей і внуків. Також слід докласти максимум зусиль для того, щоб і місце останнього спочинку Євгена Петрушевича мало достойний вигляд» – наголосив Шемчук.

Голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунального майна Львівської обласної ради Ярослав Качмарик, поклавши квіти на могилу Євгена Петрушевича, звернувся до присутніх із словами: "Сьогодні ми прийшли поклонитися українському Президентові Євгенові Петрушевичу. Він зумів створити ту державу, яка згодом стала державою Україною. Сьогодні, на цьому місці, ми повинні пройнятися відповідальністю і продовжувати ту справу, яку розпочав багато років тому Євген Петрушевич".

Також з нагоди 150-ї річниці від дня народження президента ЗУНР відбулося віче поряд з каплицею, де він похований.