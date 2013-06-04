У Севастополі провели міжнародний офіцерський бал

Як передає кореспондент УНІАН, ініційований і організований Благородним зібранням Севастополя, захід проведено спільно з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України і Чорноморським флотом Росії на території Музейно-історичного комплексу Військово-Морських Сил України, що на Михайлівському равеліні (об’єкт також відомий під назвою «Михайлівська батарея»).

Його учасниками стали офіцери українського і російського флотів, військові оркестри, а також представники громадськості, культури, політики й бізнесу.

За задумом організаторів балу, його метою було, зокрема, відродження військової бальної культури, підвищення популярності ідеалів патріотизму в суспільстві.

До танцювальної програми увійшли 26 номерів, які виконували більше 80 пар від флотів двох держав, а також пари від Повітряних Сил Збройних Сил України, флотської ветеранської громадськості.

За інформацією прес-центру командування ВМС ЗС України, вальси і марші лунали у виконанні військових духових оркестрів українських ВМС і ЧФ РФ. Крім того, оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України виступив з оркестровим дефіле. Особливого шарму заходу додала участь у ньому підрозділів почесної варти.

Бал завершився яскравими вогневим шоу і святковим салютом.

Довідка УНІАН. 14 червня виповнюється 230-та річниця від дня заснування міста. Бал відбувся в рамках проведення основних ювілейних заходів до Дня міста.