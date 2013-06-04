Журналісти наперед дізнаються, до кого попрямує фінінспектор

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, заступник начальника Управління Державної фінансової інспекції України Олег Хомин під час 15-го засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів зазначив, що під час підписання документа між сторонами не виникало спірних питань.

Єдиною умовою представників НСЖУ було інформування представників ЗМІ щодо планів перевірок та списку редакцій, які мають перевірятися.

Відтепер НСЖУ щоквартально отримуватиме перелік редакцій, включених до плану перевірок. «Меморандум вже підписано. Певні питання проблемні вже зняті і, як кажуть, до співпраці», - резюмував Хомин.

У свою черг,у член НСЖУ, головний редактор міжрайонної газети «Зоря» (Харківська область) Василь Мирошник зазначив, що підписання зазначеного меморандуму значно полегшить роботу ЗМІ.

За його словами, документ такого змісту важливий як для Держфінінспекції, так і для засобів масової інформації усіх рівнів, адже він надає журналістам право бути присутніми під час проведення таких перевірок.

На переконання Мирошника, це сприятиме більш відкритій та конструктивній роботі. «Мені дуже подобається в цьому меморандумі, що представники спілки журналістів все ж матимуть змогу дивитись за тим, як проходять перевірки. Це, на мій погляд, дає нам надію на ефективність», - сказав він.

Розробка документу була ініційована 2 квітня учасниками міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів після обговорення ситуації щодо перевірок редакцій комунальних ЗМІ органами Державної фінансової інспекції.