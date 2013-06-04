У містах-мільйонниках дорожчають квартири

«При цьому найдешевшим залишався Деснянський район, з середнім показником 1,566 тис. дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський район, де середня ціна продажу становила 3,039 тис. дол./кв. м», – сказано в повідомленні консалтингової компанії SV Development.

Незначне подорожчання квартир на вторинному ринку спостерігалося й в інших великих містах України.

У Донецьку, за даними SV Development, з 4 травня по 3 червня цього року середня ціна продажу 1-3-кімнатних апартаментів на «вторинці» зросла на 0,41% до 1,232 тис. дол./кв. м.

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська за зазначений період зросла на 0,24% до 1,251 тис. дол./кв. м.

Як повідомляє SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на «вторинці» Харкова за місяць збільшилася на 0,27% до 1,134 тис. дол./кв. м, а квартири Львова подорожчали на 0,2% - до 1,519 тис. дол./кв. м.

Середня вартість квартир на вторинному ринку Одеси за аналогічний період зросла всього на 0,06% - до 1,56 тис. долл./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зросла на 2,3% до 1 956 дол./кв. м.