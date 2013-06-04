20 українських депутатів вступили до глобальної антикорупційної мережі

Про це заявив голова Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак під час презентації відділення у Києві, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами Чумака, «протягом 10 років існування організації в українському парламенті не збиралося достатньої кількості народних депутатів, щоб створити національне представництво. Сьогодні парламентарії стали частиною насправді глобальної організації для протидії корупції, що дасть нам можливості боротися з корупціонерами поза межами контрольованих ними правоохоронних органів та судів».

Чумак поінформував, що засновниками національного відділення стали 20 народних депутатів.

Він наголосив, що восени “з’являться перші результати роботи національного відділення”, зокрема, буде розроблена детальна стратегія дій у частині законотворчої діяльності.

Як сказав Чумак, “основними завданнями для нас є посилення протидії політичній корупції в Україні”.