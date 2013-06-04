В Алчевську безхатько врятував життя немовляті (відео)

П'ятиденного хлопчика забрали лікарі. Діагностували в нього зневоднення та переохолодження. Але загрози життю, кажуть медики, немає, бо допомога прийшла вчасно. Проте ще б трохи — і дитини було б не врятувати, - йдеться в сюжеті ТСН.

Безхатько обходив парк своїм звичним маршрутом у пошуках порожніх пляшок, як раптом почув писк та побачив вузол із ганчір'ям у колишньому туалеті. Спочатку він подумав, що це кішка, проте потім побачив, що це дитина.

Поки небайдужі дзвонили у "швидку", безпритульний дістав немовля з колишньої вигрібної ями. Чоловік проплакав увесь час, поки дитину не забрали до лікарні.

Медики тепер називають хлопчика-знайду Вадиком на честь його рятівника. За доброго догляду, кажуть у лікарні, маля швидко одужає. Дитина відбулася зневодненням, переохолодженням, також у неї є інфіковані рані в наслідок дій кліщів та мух. Харчі та одяг малому знайді принесли лікарі.

Усі необхідні ліки, твердять, він теж має. А от його матір шукають міліціонери. За те, що залишила дитинча в небезпеці, їй загрожує до трьох років ув'язнення. Правоохоронці тим часом опікуються хлопчиком. Дитина потрапила в надійні руки – лише за два дні малюк набрав 200 грамів ваги. Безхатько, який урятував життя немовляті, після цього до лікарні не приходив.