Лікарі врятували життя малюку, якого мати морила голодом (відео)

Стан, в якому у лікарню привезли 5-місячного хлопчика, лікарів приголомшив – виснаження, синці, садна і переламані руки. Але найдивніше – родину, з якої забрали малюка усі вважають абсолютно благонадійною, повідомляє ТСН.

У свої 5 місяців дитина важить як тритижневе немовля. Коли "швидка" привезла малюка до лікарні, він був настільки слабким, що не міг ані рухатись, ані кричати. Навіть нагодувати медики його не змогли, адже дитина голодувала так довго, що забула як їсти.

Однак виснаження виявилося не єдиним діагнозом. "У нього були забої, садна, синці і зламана ручка", - повідомив завідувач відділення дитячої неврології Олег Темченко. За словами медсестер, "щоб так зламати дитині руку, треба бити її об стіну".

В цілому малюк пролежав в реанімації п'ять діб. Зараз небезпека позаду і за нею доглядають у відділенні неврології. Зі зламаної руки вже зняли гіпс. Медсестри називають хлопчика Андрійком, кажуть - він добре спить, і вже має хороший апетит. Малюк вчиться всміхатись і не боятися людей.

Зазначимо, ледь живу від голоду та побиттів дитину знайшли дільничний педіатр та патронажна медсестра. Вони помітили, що мати давно не приносила сина на планові огляди і вирішили завітати до родини. Приголомшені медпрацівники викликали "швидку" та міліцію.

"Вона зізналася, що вона (дитина) плакала, вона хотіла її заспокоїти і побила, але не думала, що травми важкі і не викликала медиків", - заявила керівник служби у справах дітей Криворізького МВ міліції Діана Лук'яненко.

Між тим за 10 днів, протягом яких дитина лежала в лікарні, матір хлопчика жодного разу не побачили. Застати її вдома теж не вдалося. Тим часом, сусіди в один голос заявляють, що запідозрити, що в родині щось не так, аж ніяк не могли. Запевняють, що люди там живуть тихі та ввічливі - ані скандалів, ані алкоголю.

"Та ні, хороші, кошенята там у них ще.... Нічого ніколи не чула", - говорить сусідка. Проти матері, яка мало не заморила голодом свою єдину дитину, правоохоронці відкрили кримінальне провадження - неналежне виконання батьківських обов'язків. 20-ти річна жінка перебуває на підписці про невиїзд.

Але, зазначають правоохоронці, кваліфікація попередня, згодом до неї може додатися ще й завдання тілесних ушкоджень, а це до 5-ти років ув'язнення. Процедуру позбавлення батьківських прав теж розпочали. І це, розповідають у міліції, жінку навіть потішило. Вона зізналася, що й сама хотіла відмовитись від дитини, бо син її дратує і дуже дорого обходиться.