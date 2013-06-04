У Хмельницькому малюк, який випав з 7 поверху, шокував лікарів (відео)

Хлопчик пролетів понад двадцять метрів, впав на землю і майже не отримав травм, йдеться у сюжеті випуску ТСН.Ранок.

Друг матері вклав малого спати, коли той заснув – чоловік вибіг в магазин. Каже, його не було п'ять хвилин у квартирі. Чоловік побачив малюка вже на землі. Швидку викликали сусіди.

Лікарі знайшли на дитині лише пару подряпин. Кажуть, випадок унікальний. "Певно ангели несли його на крилах, бо впасти з 7 поверху і не мати травм внутрішніх органів та переломів кісток. Це випадок унікальний. Немає травм, які б загрожували здоров'ю і життю в майбутньому дитини", - зазначає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул.

Правоохоронці вже з'ясовують усі подробиці надзвичайної ситуації. Мама ж каже - її син дуже активний, тепер вони не залишать його без нагляду ні на хвилину.