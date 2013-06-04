Українських туристів не злякали заворушення в Туреччині

Масові акції протесту в Туреччині, згідно з інформацією турецьких партнерів українських туроператорів, поки не позначаються на потоці українських туристів до країни. Про це агентству УНІАН повідомила керівник прес-служби Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Юлія Олійник.

«Поки ситуація не позначається на потоці туристів. Станом на 3 червня ніхто не звертався до учасників туристичного ринку з проханням вивезти туристів з Туреччини. Також не було і випадків відмови від раніше заброньованих путівок до цієї країни», - сказала Олійник.

Водночас туроператори - члени АЛТУ, керуючись рекомендаціями Міністерства закордонних справ України, ухвалили рішення про припинення проведення екскурсій для українських туристів до місць масового скупчення людей до стабілізації ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України 3 червня рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Турецької Республіки, зокрема до таких міст, як Стамбул, Анкара, Ізмір, Ескішехир, Мугла, Конья, Ялова, Анталія, Болу, у зв'язку із загостренням ситуації в країні. Цього самого дня МЗС України скасував свої рекомендації, проте попередив, що громадянам слід утриматися від участі в акціях протесту, демонстраціях або в інших масових заходах.

На даний час в Туреччині тривають акції протесту через рішення властей вирубати парк Гезі в районі Таксим у Стамбулі і побудувати на його місці торговий-розважальний комплекс в рамках реконструкції однойменної площі. Протестувальників підтримали жителі багатьох провінцій Туреччини. Вони вимагають відставки уряду.

У понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що за час безладів поранення отримали 536 осіб, більш як 2,3 тис. було затримано.

Довідка УНІАН. Туреччина - найпопулярніша країна організованого виїзного туризму України. За даними Державної прикордонної служби, у 2012 році Туреччину відвідало понад 600 тисяч українських туристів.