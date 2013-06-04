Працівники великого зернового комплексу просять зберегти їхнє підприємство

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявила керівник громадської організації «Центр антикорупційних досліджень і ініціатив» Анастасія Староскольцева.

За її словами, загроза стабільній роботі підприємства виникла у зв'язку з майновою суперечкою між колишніми власниками комплексу.

«Наше підприємство – це один з найсучасніших і найбільший в області комплекс з переробки і зберігання зерна, в ньому використовуються новітні технології. Потужність комплексу становить 20 тис. тонн зернових на рік. Зараз відпрацьовується можливість будівництва другої черги елеватора потужності 30 тис. тонн. Проте ці плани можуть не втілитися у життя через виниклу суперечку між колишніми власниками», - процитувала Староскольцева текст звернення до Президента України.

При цьому вона додала, що такі спори не повинні загрожувати діяльності підприємства і добробуту його працівників. "Зараз починається сезон, а підприємство лихоманить, замовники заявляють про наміри припинити співпрацю, працівники не упевнені в своєму майбутньому. І це в містечку, де окрім як на елеваторі більше практично немає роботи», - підкреслила Староскольцева.

Суть суперечки роз'яснив також присутній на прес-конференції адвокат Віктор Богун, який представляє інтереси нинішнього власника комплексу – компанії «Унірем-Сервіс».

«Підприємство «Унірем-Сервіс» - єдиний власник зернового комплексу з переробки зерна в селищі Щорськ. Підставою виникнення права власності є рішення суду від 2009 року, яке на сьогодні ніким так і не було оскаржене», - повідомив адвокат.

Разом з тим, за словами Богуна, останні три роки на підприємстві йдуть перевірки, спричинені скаргами одного з колишніх власників – громадянина Канади Рональда Дерріксона, який не визнає правомірність договорів купівлі-продажу зернового комплексу, про що він заявляв у ЗМІ.

При цьому Богун висловив подяку керівництву області і правоохоронним органам за розуміння ситуації. «Примітно, що керівництво області і правоохоронні органи з розумінням ставляться до цих скарг і ведуть перевірки відповідно до закону, за що ми висловлюємо їм глибоку подяку за розуміння ситуації», - додав адвокат.

Він також нагадав, що у 2009 році Дерріксон звернувся до Бабушкінського суду Дніпропетровська з позовом про неправомірність продажу майна зернового комплексу. «Розгляд справи призначався не один раз, проте ані сам Дерріксон, ані його представники до суду не з’являлися. Таким чином, позов залишили без розгляду. І тому зараз ми закликаємо другу сторону конфлікту повернутися в правове поле і розпочати розгляд справи у суді. По суті справи, йдеться про корпоративну суперечку між колишніми власниками, і тому хотілося б, щоб суперечка вирішалася у судовому порядку в рамках законодавства, а не у ЗМІ», - підкреслив Богун.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2013 року громадянин Канади Рональд Дерріксон також звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням допомогти йому захистити свої права власності в Україні. За словами Дерріксона, з 2004 року він інвестував 40 млн грн у два підприємства - ТОВ «Унірем-Агро» і ТОВ «Унірем-Ойл», в яких володів більшою частиною статутного капіталу. Зокрема, інвестиції в розмірі близько 10 млн дол. були спрямовані на будівництво елеватора в Дніпропетровській області. Крім того, підприємства обробляли близько 7 тис. га землі. А потім, за словами Дерріксона, його український партнер по бізнесу таємно продав основні активи обох підприємств, підробивши документи.