ЗМІ: Відпочинок за кордоном можуть оподаткувати

Як повідомляє КоммерсантЪ-Україна, отримані кошти держагентство планує витратити на розвиток туристичної галузі.

На вчорашньому закритому засіданні уряду, яке традиційно відбувається по понеділках, з доповіддю про динаміку розвитку внутрішнього і зовнішнього туризму і перспектив галузі виступила керівник Державного агентства з питань туризму і курортів Олена Шаповалова.

«Чи не єдиним конкретним заходом, який запропонувала пані Шаповалова, є ініціатива запровадити податок у розмірі 1% від мінімальної зарплати для всіх громадян України, які виїжджають відпочивати за кордон», - повідомив народний депутат Ігор Швайка («Свобода»).

За його словами, на новому податку держагентство розраховує заробити 16,8 млн гривень, які обіцяє витратити на розвиток туристичної галузі.

У своєму виступі Олена Шаповалова також зазначила, що до розробки концепції Державної цільової програми розвитку туризму Держагентство залучило авторитетну міжнародну консалтингову компанію. «Нам так і не вдалося дізнатися у пані Шаповалової, що це за агентство, але ми готуємо депутатське звернення з приводу того, хто профінансував цю роботу, і в якому обсязі були виділені кошти», - сказав Швайка.

Наприкінці виступу голови Держагентства прем'єр-міністр Микола Азаров попросив уточнити статистичну інформацію про кількість укладених контрактів між суб'єктами туристичної галузі України. «Проте цієї інформації у пані Шаповалової не виявилося, на що глава уряду попросив її вести таку статистику», - розповів депутат.

Тим часом, представники Партії регіонів вважають підтримку будь-яких ініціатив, пов'язаних з оподаткуванням в туристичній галузі, передчасною.

«Для початку необхідно зосередитися на законопроектах, які нададуть інвестиційну базу для залучення інвесторів у туристичну галузь нашої країни, - вважає перший заступник голови комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Ельбрус Тадеєв (Партія регіонів). - Ніяких ініціатив про додаткове оподаткування ми не висували».