Побитих на мітингу журналістів завтра знову викликають у міліцію

Про це сама Сніцарчук повідомила «Телекритиці».

Сьогодні журналісти також з 10-ї ранку перебували в міліції, а згодом у прокуратурі. У прокуратурі розглядається справа про бездіяльність міліції під час нападу на журналістів 18 травня.

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Ольга Сніцарчук спілкувалася зі співробітниками прокуратури протягом двох з половиною годин. Зараз з прокурорами спілкується Владислав Содель.

Зі слів Сніцарчук, у матеріалах справи чітко зафіксована її заява про те, що вона 18 травня була на громадсько-політичних акціях задля їхнього висвітлення як журналіст.

Як відомо, раніше в ефірі «Шустер live» 24 травня депутат від Партії регіонів, член Комітету з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко демонструвала копію протоколу, з яким доводила, що Ольга Сніцарчук була на місці інциденту під час побиття як громадянка, а не журналістка, бо саме так зазначено у документі.