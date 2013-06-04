Побитим журналістам Сніцарчук і Содель влаштовують очні ставки

Про це Сніцарчук повідомила «Телекритиці».

Спершу вони проходили впізнання, далі плануються ще дві очні ставки. Журналісти по черзі відвідують кабінет слідчого.

На 16:00 їх запросили також до прокуратури.

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Відтак, Сніцарчук і Содель, очевидно, не встигнуть на перше засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів нападу на представників ЗМІ 18 травня, яке розпочинається о 14:30.

Нагадаємо, 18 травня, під час мітингу опозиції невідомі у спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах правоохоронців, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за 171-ю статтею (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. Згодом дії нападника було перекваліфіковано в хуліганство. Триває провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) і ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналіста).

22 травня суд відпустив затриманого мешканця Київщини Вадима Тітушка під заставу, хоча міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляв, що міліція домагатиметься арешту підозрюваного.