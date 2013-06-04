Прокуратура передає в суд справу екс-мера Ялти

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, обвинувальний акт готується для передачі до суду.

Прокуратура нагадує, що посадовцю інкриміновано вчинення дій з незаконного надання обслуговуючому кооперативу земельної ділянки площею 3 га вартістю 10 млн грн.; двом ООО майнових комплексів за заниженою орендною ставкою, чим завдано збитків на суму понад 250 тис. грн.; підприємцю територій під торговельні павільйони на набережній курортного міста.

За поданням прокуратури АР Крим судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 92 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня прокуратура Криму розпочала розслідування стосовно колишнього мера Ялти Олексія Боярчука, за підозрою у зловживаннях при виділенні 3 га землі вартістю 10 млн грн на півдні півострова.

Боярчук, який керував Ялтою останні два роки, у середині грудня 2012 року склав з себе повноваження мера, написавши заяву про відставку.

2 червня на позачергових виборах мером Ялти було обрано Сергія Ілаша.

Виконком Кримської організації Партії регіонів у січні 2013 р. достроково припинив повноваження О.Боярчука як керівника Ялтинської організації ПР. З лютого організацією міста керує Леонід Поярков, який колись був віце-мером Ялти.