Безготівкова валюта може подорожчати

Про це йдеться в проекті закону, підготовленому Міндоходів і опублікованому на сайті міністерства.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, ухвалення такої норми зумовлене необхідністю наповнення бюджету, кошти якого можуть і мають бути спрямовані на виплату пенсій, надбавок і пенсійних перерахунків.

«Законопроект дозволить покращити ефективність державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення», - говориться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, у травні народний депутат України Володимир Зубік (Партія регіонів) також запропонував Верховній Раді ввести з 1 липня 2013 року збір на обов'язкове пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 1%. Відповідний законопроект №2952 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо надходжень до Пенсійного фонду) зареєстровано в парламенті 30 квітня і розміщено на веб-порталі Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту значилося, що у разі впровадження з 1 липня збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової валюти за ставкою 1%, надходження до державного бюджету в другому півріччі 2013 року становитимуть орієнтовно 16,5 млрд грн