Українець виграв міжнародний конкурс піаністів
15:35, 10 червня 2013Суспільство
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Український піаніст Вадим Холоденко переміг на 14-у міжнародному конкурсі піаністів імені Вана Кліберна.
Холоденко - родом з Києва. Фото: Наша газета
Як повідомляє радіо «Свобода», результати стали відомі напередодні під час церемонії у техаському місті Форт Уорс, де творчі змагання відбуваються традиційно раз на чотири роки.
Друге місце посіла італійська піаністка Беатріс Рана, третє – конкурсант зі США Шон Чен.
Зазначається, що вперше цей конкурс відбувся у 1962 році, через 4 роки після того, як американський піаніст Ван Кліберн переміг на першому Міжнародному конкурсі імені Чайковського, що тривав у Москві. Вважається, що перемога Кліберна посприяла певному потеплінню у відносинах СРСР і США.
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