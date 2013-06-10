Українець виграв міжнародний конкурс піаністів

Як повідомляє радіо «Свобода», результати стали відомі напередодні під час церемонії у техаському місті Форт Уорс, де творчі змагання відбуваються традиційно раз на чотири роки.

Друге місце посіла італійська піаністка Беатріс Рана, третє – конкурсант зі США Шон Чен.

Зазначається, що вперше цей конкурс відбувся у 1962 році, через 4 роки після того, як американський піаніст Ван Кліберн переміг на першому Міжнародному конкурсі імені Чайковського, що тривав у Москві. Вважається, що перемога Кліберна посприяла певному потеплінню у відносинах СРСР і США.