П'яному загрожує 5 років за побиття міліціонера

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Досудовим слідством встановлено, що під час виконання оперативного завдання працівники сектору кримінального розшуку Бориспільського міськвідділу ГУ МВС України в Київській області побачили чоловіка, який порушував громадський порядок. Міліціонери намагалися втихомирити його. Однак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік на вимоги правоохоронців не відреагував. Потім накинувся на одного з міліціонерів, нанісши йому удар кулаком в обличчя, повідомили в прокуратурі. «Правоохоронець отримав чисельні ушкодження», - зазначається в повідомленні.

В подальшому молодика доставили до приміщення Бориспільського міськвідділу, де у відповідь на пропозицію працівника міліції назвати прізвище та ім’я той знову ударив правоохоронця в обличчя.

Судово-медична експертиза встановила у міліціонерів легкі тілесні ушкодження.

Чоловік підозрюється у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 КК України, тобто в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків та ч. 2 ст. 345 КК України, тобто у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, зазначили в прокуратурі.