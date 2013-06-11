Мінекономрозвитку пропонує оптимізувати експорт

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабінету міністрів, підготовленому Мінекономрозвитку і опублікованому на сайті міністерства.

«Метою Концепції є визначення шляхів і перспективи створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної підтримки експорту, яка сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки в світовий економічний простір. Термін реалізації проекту – 2013-2015 роки», - говориться в документі.

Серед інших, необхідних до реалізації, кроків, згідно з представленим проектом Концепції, - географічна диверсифікація традиційного експорту з погляду аналізу попиту на зовнішніх ринках; удосконалення механізму представництва зовнішньоекономічних інтересів за кордоном; ефективність реакції на протекціоністські дії з боку інших країн; впровадження механізмів держпідтримки експортної діяльності (кредитування, страхування експорту) в рамках міжнародних зобов'язань; випуск нових видів продукції на основі результатів науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок; участь в міжнародних тендерах і виставках; розвиток системи сертифікації та контролю якості.

Окремий пункт Концепції – стимулювання виробництва і експорту високотехнологічних галузей (авіабудування, суднобудування, оборонно-промисловий комплекс, освоєння космосу), а також підтримка розвитку транспортної й логістичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, експорт товарів із України знизився на 1,5% - до 15,911 млрд дол., імпорт скоротився на 6,2% - до 17,898 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (у першому кварталі 2012 року – 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 202 країн світу.