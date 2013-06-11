Демонтовану після аварії частину колектора передали до музею

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, новий експонат - залізобетонна каналізаційна труба діаметром 1000 мм з пошкодженнями від газової корозії.

Трубу було демонтовано з діючого каналізаційного колектора по вулиці Зодчих під час ремонтно-відновлювальних робіт, що проводяться на зазначеній ділянці у зв’язку із провалом, який стався в середині серпня минулого року. Тоді повністю зруйнована газовою корозією верхня частина залізобетонного колектора втратила несучу спроможність, що призвело до «складання» всередину трубопроводу і спричинило провал.

Експонат розмістили серед вуличної експозиції насосних агрегатів.

Для перевезення масштабного експонату було задіяно важку спецтехніку – самоскид і підйомний кран.