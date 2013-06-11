На Дніпрі знайшли дві масляні плями
11:06, 11 червня 2013Суспільство
726 0
На Дніпрі біля Каховської ГЕС виявлено дві масляні плями.
На Дніпрі знайшли два масляних плями
У понеділок, 10 червня у другій половині дня в районі шандор на Каховській ГЕС з боку Каховського водосховища було виявлено дві масляні плями розміром 90х60 см і 70х40 см.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС України в Херсонській області, встановлено, що масляні плями є результатом викиду масла з якогось судна, що проходило (баржі або яхти).
Виявлене забруднення акваторії Дніпра загрози для навколишнього середовища не становлять.
На місці події працювала оперативна група Новокаховського міськвідділу ДСНС, екологічна служба Нової Каховки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter