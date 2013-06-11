На Дніпрі знайшли дві масляні плями

У понеділок, 10 червня у другій половині дня в районі шандор на Каховській ГЕС з боку Каховського водосховища було виявлено дві масляні плями розміром 90х60 см і 70х40 см.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС України в Херсонській області, встановлено, що масляні плями є результатом викиду масла з якогось судна, що проходило (баржі або яхти).

Виявлене забруднення акваторії Дніпра загрози для навколишнього середовища не становлять.

На місці події працювала оперативна група Новокаховського міськвідділу ДСНС, екологічна служба Нової Каховки.