Депутат: Передача доріг у концесію вирішить проблему з їх ремонтом

Про це заявив екс-мер Херсона, заступник голови парламентського комітету з питань містобудування, ЖКГ та регіональної політики Володимир Сальдо в ході експертного опитування Інституту Горшеніна.

Він підкреслив, що для капітального ремонту та будівництва нових доріг необхідні дуже великі інвестиції, яких немає сьогодні в бюджеті. «Це той шлях, яким йде Європа», - зазначив Володимир Сальдо. За його словами, «автомобілісти підтримають це рішення, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб їздити хорошими і якісними дорогами, навіть якщо вони будуть платними».

«Плюс даного підходу в тому, що, по-перше, він дозволяє забезпечити якість дорожнього покриття в результаті використання новітніх технологій як при проведенні капітального ремонту, так і при будівництві нових доріг. Адже це вигідно і самим приватним інвесторам, які, за умовами концесії, як правило, не тільки будують дороги, а й забезпечують їх утримання і реконструкцію», - підкреслив депутат.

Володимир Сальдо так само звернув увагу на необхідність створення умов для залучення концесіонерів.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив у своїй статті в «Дзеркало тижня», що в рамках Концепції розвитку дорожньої галузі України передбачається реалізація низки заходів щодо кардинального поліпшення стану вітчизняних доріг. Серед них - впровадження сучасних технологій будівництва доріг, створення ефективної системи управління галуззю та залучення інвестицій на основі державно-приватного партнерства. Вілкул зазначив, що на сьогоднішній день ні один проект, спрямований на будівництво доріг в Україні, не реалізований за принципом державно-приватного партнерства. У той час як у Європі за таким принципом будується більше 30% доріг.