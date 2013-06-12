Експерти кажуть, що економіка України - в плачевному стані

Стійкі показники дефляції й нульової інфляції в Україні свідчать про несприятливу економічну ситуацію, вважають опитані УНІАН експерти.

Керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен прогнозує, що поточного року інфляція буде низькою, а зовнішній і внутрішній попит - слабким. «Очевидна стагнація в економіці, незважаючи на те, що вона все-таки вийшла з подвійної рецесії в першому кварталі 2013 року. На наш погляд, стагнація й дефляція, що переходять у дуже низьку інфляцію, йдуть рука об руку», - говорить експерт.

За словами головного економіста фінансових ринків «Креді Агріколь Банку» Олександра Печерицина, основними причинами дефляції є жорстка монетарна політика Національного банку, адміністративний контроль цін і «заморожування» комунальних тарифів. «Динаміка інфляції найближчим часом залежатиме від бажання уряду слідувати рекомендаціям МВФ і підвищувати тарифи на енергію і енергоресурси... По завершенню року ми очікуємо інфляцію близько 3,5%», - коментує експерт.

Начальник відділу аналізу й досліджень «Райффайзен Банк Аваль» Дмитро Сологуб пояснює тривалу дефляцію низхідною динамікою цін на продукти харчування. «Така інфляційна картина є відображенням несприятливої економічної ситуації - падіння обсягу ВВП три квартали поспіль, погіршення бюджетної ситуації, низька кредитна активність. Найближчими місяцями цінова динаміка багато в чому визначатиметься ситуацією з урожаєм, і якщо урожай буде на рівні минулого року, то можна очікувати збереження темпів інфляції, близьких до нульових», - прогнозує експерт.

На думку керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, в літні місяці в Україні може бути зафіксована інфляція на рівні 0-0,2% або навіть дефляція. «Крива прибутковості українських єврооблігацій останнім часом зростає, це говорить про зростання інфляційних очікувань нерезидентів та інших учасників ринку держоблігацій, і припускає зростання інфляції в країні до кінця року…Якщо ціни на газ для населення зростуть на стандартні 50%, підвищиться вартість електроенергії та інших ЖКП - це може додати інфляції цього року 1,5%. За підсумками 2013 року інфляція в Україні може становити 3,0-4,3%», - вважає експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександра Охріменко прогнозує офіційну інфляцію за підсумками поточного року близько 2%. «Потрібно робити нормальну структуру індексу інфляції, оскільки вийшла велика різниця між офіційною й реальною інфляцією. При офіційній інфляції 0,1%, реальна інфляція за квітень 2013 року виявилася близько 0,6%», - коментує експерт.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2013 року, порівняно з квітнем 2013 року, становила 0,1%, у річному виразі (проти травня 2012 року) зафіксована дефляція в розмірі 0,4%, із початку 2013 року (травень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%.