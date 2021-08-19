Проте в Україні досі є ті, хто ідентифікує себе "радянською людиною".

80% опитаних українців сьогодні загалом підтримали б Незалежність, не підтримали б лише 15%.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи Рейтинг.

Найвищий рівень підтримки Незалежності України серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%).

Також більше тих, хто підтримав би Незалежність, серед мешканців західних та центральних регіонів та більш заможних.

Читайте такожКримчани розповіли про жлобство приїжджих росіянПопри розбіжності, не менше двох третин у кожній із демографічних груп підтримали б сьогодні проголошення Незалежності України.

75% громадян ідентифікують себе українцями, натомість європейцями – 26%, а "радянськими людьми" – 21%.

Серед молоді, народженої після розпаду СРСР, 86% відчувають себе українцями, як європейцями – 40%.

Соціологи підкреслюють різницю в ідентифікації старшого покоління. Представники цієї вікової групи себе часто ідентифікують "радянською людиною".

У регіональному розрізі західні області більше відчувають себе європейцями, ніж радянськими людьми, так само як Київ. Східні, – навпаки, більше ідентифікують себе з вихідцями з СРСР, ніж з Європи.

Мандрівники, які частіше подорожують всередині держави, більше відчувають себе громадянами України.

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Автор: Яна Ставська