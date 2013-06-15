Рятувальники шукають у Кримських горах російську туристку
14:36, 15 червня 2013Суспільство
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Севастопольські рятувальники шукають у горах туристку з Росії.
Дівчина зникла 12 червня / Фото: malorechka.com
Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситцацій у м. Севастополі, о 19.25 14 червня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Балаклавському районі на горі Куш-Кайя зникла 27-річна жителька Санкт-Петербурга.
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Ввечері 12 червня туристи вирішили стрибнути з вершини гори на параплані.
Двоє людей здійснили стрибок, а третя, зникла, повинна була самостійно спуститися до місця зустрічі. Відтоді на зв'язок вона і не виходила.
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