Рятувальники шукають у Кримських горах російську туристку

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситцацій у м. Севастополі, о 19.25 14 червня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Балаклавському районі на горі Куш-Кайя зникла 27-річна жителька Санкт-Петербурга.

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Ввечері 12 червня туристи вирішили стрибнути з вершини гори на параплані.

Двоє людей здійснили стрибок, а третя, зникла, повинна була самостійно спуститися до місця зустрічі. Відтоді на зв'язок вона і не виходила.