Українські прикордонники отримали від США спецзасобів на 34 млн доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації Державної прикордонної служби України, спецзасоби та обладнання отримано в рамках виконання програми міжнародної технічної допомоги «Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України», що фінансується за участю Агентства зменшення загроз Міністерства оборони США.

Метою програми, яка була започаткована в Україні у 2004 році, є надання допомоги у виявленні та припиненні спроб незаконного переміщення зброї масового знищення через державний кордон України. З дня започаткування програма вже реалізовувалась на українсько-молдавській, морській (на Чорному та Азовському морях), українсько-російській, українсько-білоруській, українсько-польській ділянках державного кордону.

У рамках програми інспектори Держприкордонслужби пройшли спеціальні курси з оглядової роботи по виявленню зброї масового знищення та іонізуючого випромінювання Всього проведено 281 курс, підготовлено близько 7,5 тис. спеціалістів.

В Одесі відбулись урочисті заходи з нагоди завершення програми. У них взяли участь директор Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України Олександр Мельников, посол США в Україні Джон Теффт, заступник директора Департаменту міжнародної безпеки та роззброєння МЗС України Ігор Кизим, начальник управління побудови партнерства Департаменту підтримки операцій Агенції зменшення загроз міністерства оборони США Дон Браун, віце-президент підрозділу підтримки ключових програм компанії «Рейтеон» Пол Мюллер, представники Міністерства доходів і зборів України та інші гості.

Теффт подякував прикордонникам за плідну та ефективну роботу з реалізації програми запобігання розповсюдженню зброї масового знищення в Україні.