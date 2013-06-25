У Кременчуці впав вертоліт: двоє постраждалих

Про це УНІАН повідомив начальник управління цивільного захисту населення міськвиконкому Кременчука Валентин Шафорост.

За його словами, близько 10-ї години ранку вертоліт впав з висоти у болото.

«Пілот і курсант залишилися живі, і були госпіталізовані до третьої міськлікарні», - сказав Шафорост.

Начальник льотного коледжу Володимир Головенський розповів, що пілот і курсант відпрацьовували завдання «Політ по колу».

«Зараз на місці працює комісія Державіаслужби і транспортної прокуратури. Сам вертоліт 2009 року випуску, і налітав 950 годин. Пілот – досвідчений, з нальотом майже 700 годин. Поки не встановлять причину події польоти на даному типі вертольотів у коледжі призупинені», - сказав Головенський.

Нагадаємо, 18 червня 2010 року під Кременчуком у Дніпро впав вертоліт Кременчуцького льотного коледжу АК-1-3. Тоді люди самостійно вибралися з кабіни і дісталися берега. Вони одержали незначні забої та синці. Водолазна служба і водна міліція знайшли понівечений вертоліт за 30 метрів від берега на глибині 3-4 метри.