Тарифи на зберігання газу в ПСГ України зросли у понад 2,5 разу

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 26 червня 2013 року.

Також НКРЕ підвищила тарифи на закачування і відбір газу з ПСГ більш ніж у 4 рази – до 32,9 грн за 1 тис. куб. м.

На тему: RWE зацікавлена в українських газових сховищах

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про те, щоб в період підготовки до опалювального сезону (липень-жовтень 2013 року) зобов'язати приватні українські газодобувні компанії закачувати в ПСГ 50% від їх обсягу видобутку палива.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.