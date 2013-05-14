RWE зацікавлена в українських газових сховищах

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Зацікавленість у першу чергу є в RWE, а також у інших газових трейдерів, які були на круглому столі (у Брюсселі, 3 травня ц.р. - УНІАН)»,- сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading контракт на постачання природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів. За підсумками 2012 року німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 56 млн. куб. м газу. 2012 рік став першим роком, коли Україна почала імпортувати газ з європейського ринку.

У квітні поточного року Ставицький повідомив, що деякі європейські країни зацікавлені у використанні українських підземних сховищ природного газу. В свою чергу за інформацією заступника голови правління НАК “Нафтогаз України” Вадима Чупруна, Україна пропонує іноземним компаніям зберігання газу в своїх підземних сховищах за цінами, у кілька разів нижчими за європейські.

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Довідка УНІАН. Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше за показник на 1 березня 2013 року.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.