У МВС пояснюють: міліціонери побилися з подружжям з РФ через особисте

Конфлікт, що виник у Кіровоградській області 1 липня між міліціонерами та подружжям з Росії носить побутовий характер і жодним чином не пов'язаний з професійною діяльністю працівників МВС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МВС в Кіровоградській області.

За даними прес-служби, обидва правоохоронці в цей час перебували поза службою, не у робочий час та не у форменому одязі. І потерпіла сімейна пара, і працівники міліції перебували в стані алкогольного сп’яніння. Оскільки конфлікт виник на ґрунті особистих неприязних стосунків, потерпілі претензій до правоохоронців не мають і просять суд не позбавляти волі працівників міліції, йдеться в повідомленні.

На тему: На Кіровоградщині п'яні міліціонери побили сімейну пару з Росії

Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині у с. Розкішне Голованівського району працівники райвідділу міліції, які перебували поза службою, побили сімейну пару, громадян Російської Федерації. За даними прес-служби прокуратури області, конфлікт між міліціонерами та подружжям виник близько 4 годині ранку та переріс у бійку. Росіянину були спричинені численні тілесні ушкодження, у тому числі струс головного мозку та забій грудної клітини. Його дружина отримала травму у вигляді забою м’яких тканин шиї. За даними неофіційних джерел, правоохоронці також зірвали з жінки золоті прикраси.

В той же день за вказаним фактом прокуратурою Голованівського району розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі.

3 липня в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що розслідування конфлікту у Кіровоградській області за участю двох працівників міліції та двох громадян іншої держави, перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ.