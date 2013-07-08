У Львові затримали «гастролерів», які обкрадали платіжні термінали

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, минулого тижня працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю Львівської області, затримали злочинну групу «гастролерів» у складі 4 осіб під час спроби викрадення грошей з електронного платіжного терміналу.

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“Наразі встановлено вісім фактів крадіжок, скоєних на території Львова. Окрім цього правоохоронці перевіряють причетність зазначеної групи до скоєння інших подібних злочинів, а також встановлюють суму завданих збитків. У складі злочинного угрупування двоє чоловіків і дві жінки. Троє зловмисників із кримінальним минулим. Злочинці діяли за чітко визначеним планом, кожен із них мав свої обов’язки. Учасників даної групи підозрюють у причетності до вчинення злочинів не лише на території Львівщини, а й у інших містах України”, - зазначили у ВЗГ.

За даним фактом Галицьким райвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка). Проводиться досудове розслідування.