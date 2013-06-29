Двох чоловіків посадили на 7 років за розбійний напад на пенсіонера

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області засудив до семи років позбавлення волі раніше судимих двох місцевих жителів 32-х і 30-ти років, які вчинили розбійний напад на пенсіонера.

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Про це повідомляє Відділ у зв'язках з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.

На судовому засіданні було встановлено, що 27 квітня минулого року в житловий будинок 62-річного пенсіонера увірвалися двоє п’яних чоловіків, які побили його, і погрожуючи ножем, вимагали грошей. Коли потерпілий від одержаних ударів знепритомнів, один з нападаників знайшов гаманець, в якому було 400 грн. Чоловіки також обшукали весь будинок і, не знайшовши нічого цінного, забрали старий мобільний телефон.

Незважаючи на те, що зловмисники вини в суді не визнавали, прокурорам вдалося повністю довести вину підсудних у здійсненні інкримінованих їм злочинних дій.

Суд обрав для кожного з нападників покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їм на правах приватної власності.