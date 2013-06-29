Двох чоловіків посадили на 7 років за розбійний напад на пенсіонера
У Полтавській області за розбійний напад на пенсіонера до семи років позбавлення волі засуджено двох чоловіків.
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області засудив до семи років позбавлення волі раніше судимих двох місцевих жителів 32-х і 30-ти років, які вчинили розбійний напад на пенсіонера.
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Про це повідомляє Відділ у зв'язках з громадськістю Полтавського обласного управління міліції.
На судовому засіданні було встановлено, що 27 квітня минулого року в житловий будинок 62-річного пенсіонера увірвалися двоє п’яних чоловіків, які побили його, і погрожуючи ножем, вимагали грошей. Коли потерпілий від одержаних ударів знепритомнів, один з нападаників знайшов гаманець, в якому було 400 грн. Чоловіки також обшукали весь будинок і, не знайшовши нічого цінного, забрали старий мобільний телефон.
Незважаючи на те, що зловмисники вини в суді не визнавали, прокурорам вдалося повністю довести вину підсудних у здійсненні інкримінованих їм злочинних дій.
Суд обрав для кожного з нападників покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їм на правах приватної власності.