Опозиція вимагає перевірити, чому лікар побачив лише «легкі тілесні» у Крашкової

ВО «Батьківщина» вимагає від Генпрокуратури та МВС провести невідкладну перевірку дій головного лікаря Врадіївської районної лікарні Оксани Ростової, яка проводила первісний огляд постраждалої унаслідок зґвалтування Ірини Крашкової.

На тему: Протестувальники із Врадіївки йдуть на Умань

Як повідомляється на сайті «Батьківщини», відповідне звернення направив член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров’я, народний депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.

У повідомленні зазначається, що на даний час постраждала перебуває у лікарні. У неї діагностовано відкриті переломи черепа в декількох місцях, різані рани голови, обличчя, множинні забої та гематоми. Жінці зробили дві операції, стан її наразі розцінюється як тяжкий.

При цьому, Петренко стверджує, що Ростова, яка є дружиною голови Врадіївської райдержадміністрації, сфальсифікувала первісний акт огляду потерпілої: заподіяні ушкодження були кваліфіковані як «легкі тілесні», а факт зґвалтування – взагалі приховано.

«Тобто таким чином головний лікар Врадіївської райлікарні фактично здійснила службове підроблення, намагаючись приховати реальні наслідки вчиненого злочину», - наголошується у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

1 та 2 липня у Врадіївці відбулись масові акції громадян, які вимагали затримати капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла жінка.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала Дрижака. 3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 серпня.

За приховування обставин події затримано вже звільненого начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі.

5 липня суд ухвалив рішення заарештувати на 60 діб заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.

Стосовно затриманого було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).