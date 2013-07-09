Протестувальники із Врадіївки йдуть на Умань

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на народного депутата від партії Сергія Капліна, який бере участь в ході протестувальників з Врадіївки.

За словами Капліна, зранку протестувальники були у Голованівську Кіровоградської області, а вчора - у місті Первомайськ на Миколаївщині, де залишили в РВВД свої вимоги.

Після цього учасники ходи вирушили на Умань, сказав депутат. Крім того, додав він, група активістів з Кіровограда, які бажають підтримати протестувальників з Врадіївки, мають намір провести масову акцію протесту проти міліцейського свавілля в своєму місті і також рушити пішою ходою до Києва.

Народний депутат зауважив, що додаткові колони з протестувальниками також будуть сформовані в Чернігові та Лубнах на Полтавщині, а також деяких містах Західної України.

Каплін повідомив, що допомогу учасникам ходи надають не тільки мешканці тих чи інших населених пунктів, а також пасажири автотранспорту, що проїжджає повз колони. Зокрема, дають воду, їжу.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.