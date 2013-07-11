Убивство охоронця в ювелірному призвело до чистки в севастопольській міліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії у прокуратурі міста, повідомив журналістам начальник Управління МВС України в місті Севастополі Валерій Радченко. «Це ганебний випадок, який стався з працівником міліції. Вжито заходів, звільнені з посади деякі керівники, працівники кадрового апарату підрозділу ДСО».

Торкаючись питання звільнення деяких співробітників, він зазначив: «нехай буде некомлект великий, але будуть ті працівники, на яких ми зможемо розраховувати».

Радченко додав, що звернувся з клопотанням до керівництва щодо прийняття дуже жорстких заходів до керівника ДСО при УМВС України в Севастополі. «Аж до звільнення не тільки з посади, а й з МВС», - сказав Радченко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2013 близько 11 години міліціонер відділу Державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополі, який здійснював охорону ювелірного магазину, «під час конфлікту, що раптово виник з охоронцем з приватної охоронної фірми, який працював у суміжному залі того ж магазину, на ґрунті особистих неприязних стосунків здійснив 4 постріли. В результаті співробітник ВДСО заподіяв потерпілому тяжкі тілесні ушкодження - 4 наскрізних вогнепальних кульових поранення, 2 з яких у голову. Від отриманих поранень останній помер на місці. 5 липня він повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.8 ч.2 ст.115 КК України. У той же день за клопотанням прокуратури міста Ленінським районним судом м.Севастополя стосовно нього обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Прокуратура веде слідство стосовно працівника відділу Державної служби охорони при УМВС України в м.Севастополі. В даний час у кримінальному виробництві призначено ряд експертиз.