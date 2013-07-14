У Маріуполі п'яний водій збив жінку з коляскою, загинула 9-місячна дитина
13:34, 14 липня 2013Суспільство
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У селищі Талаківка в Іллічівському районі Маріуполя сталася трагедія - легковий автомобіль збив молоду жінку з коляскою, в якій знаходилася 9-місячна дитина.
Водій втік з місця злочину / Фото: 0629.com.ua
За словами місцевих жителів, водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. З місця події він зник і знаходиться в бігах.
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Про це 0629 повідомили очевидці події.
В результаті ДТП, малюк загинув.
Обставини події встановлюються.
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