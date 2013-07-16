Середня ціна імпортного газу для України зросла до $407,87

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті міністерства.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за червень 2013 року, яка становить 407,87 доларів США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ціна російського газу за контрактом 2009 року між НАК «Нафтогаз України» і компанією «Газпром», з урахуванням «харківської знижки», в червні 2013 року становила 426,1 дол. за 1 тис. кубометрів.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, ціна російського газу в третьому кварталі 2013 року становитиме 400 дол. за тисячу кубометрів. Водночас міністр повідомляв, що ціна газу, який купується в Європі за реверсною схемою, коливається в межах 340-370 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становила більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.