ЗМІ: Силовики хочуть вигородити врадіївського ґвалтівника, підставивши іншу людину

Як пише «Сегодня», до трьох мешканців Врадіївки днями приходили правоохоронці, які проводили обшуки.

«11 липня близько 19:00-19:30 прийшли четверо чоловіків, сказали, що вони співробітники СБУ, пред'явили посвідчення і папір - постанову суду про обшук, забрали рушник, шорти і чохол з керма машини» - повідомив видання врадіївчанин Олександр.

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Як додав чоловік, на питання про причини обшуку їм відповіли, що це таємниця слідства. Водночас, за інформацією «Сегодня», в копії постанови про обшук вказано ту причину, що Олександр товаришує із заарештованим таксистом Рябиненком.

«Потім зі своїх джерел ми дізналися, що обшук, насправді, може бути пов'язаний з тим, що я зовні трохи схожий на заарештованого міліціонера Євгена Дрижака», - сказав Олександр.

Так, сестра Олександра, Тетяна, зазначила, що на забраному рушнику була пляма крові, оскільки її брат поранився, коли ремонтував машину.

«Виходить, що Дрижака хочуть вигородити, мовляв, Ірина Крашкова переплутала на упізнанні. Боюся, щоб мої речі кудись не підкинули», - підкреслив врадіївчанин.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Постраждалу госпіталізували до реанімації. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).

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28 червня за підозрою у здійсненні згвалтування, розбійного нападу і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябиненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіівці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказала жінка.

За приховування обставин події затримано вже звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному із злочинців створювати алібі, і заарештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Михайла Кудринського, затриманого в рамках розслідування справи про "врадіївських насильників" за підозрою у приховуванні матеріалів.