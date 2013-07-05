Лікарі кажуть, що врадіївські ґвалтівники психічно здорові (відео)

Після резонансної справи врадіївського зґвалтування, у якій було заарештовано двох міліціонерів, люди заговорили, що цей злочин, можливо, не перший у їхньому службовому списку. Лейтенант Поліщук та капітан Євген Дрижак, як і всі міліціонери в Україні, йдучи служити в органи, проходили психіатричне обстеження, а щороку - медкомісію.

На тему: Врадіївські міліцонери виказали всю систему корупції

Втім, такі дослідження аж ніяк не гарантують, що погони не отримає негідник чи збоченець, зауважив колишній слідчий Віктор Бояров. Всі експерти в галузі психіатрії, опитані ТСН, переконані: за почерком злочину, врадіївські міліціонери здорові. Професор Анатолій Чуприков пояснив, що люди із психічними розладами завжди діють самостійно.

За статистикою, більшість сексуальних злочинів здійснюють осудні люди, які усвідомлюють, і що роблять, і якими можуть бути наслідки. Робота у правоохоронних органах скрізь вважається однією з найбільш стресових, а в українському варіанті до загальних проблем додаються ще й низька зарплата, корумпованість, брак поваги в суспільстві.

А відсутність моральних принципів і відчуття безкарності породжує в нормальній на перший погляд людині звіра. "Це абсолютна логіка, яка не пов'язується ні з яким божевіллям. Це відчуття безкарності, недоторканності, чинник виховання людини", - зазначив психіатр Владислав Сова.

І ще одна важлива деталь, на яку звертають увагу і лікарі, і криміналісти.

Доведено - люди, що вчинили сексуальні злочини, не піддаються лікуванню. Їм не допоможе ні "промивання мізків" психоаналітиком, ані медикаменти. Світова юридична практика сувора до ґвалтівників, особливо педофілів, - на них очікує хімічна або хірургічна кастрація. В українському парламенті законопроект про кастрацію педофілів було зареєстровано ще минулої сесії, але часу на таке делікатне питання депутатам бракує.