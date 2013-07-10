Адвокат: Жертва врадіївських ґвалтівників упізнала підозрюваних





Про це розповіла адвокат потерпілої молода київська юристка Ірина Поспєлова.

За словами Поспєлова, у неї з потерпілою є спільні знайомі, які і порекомендували її послуги.

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- Я уклала договір про правову допомогу з Іриною Крашковою 4 липня, була присутня на кількох слідчих діях, - розповіла адвокат «Вестям».

Вона спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що Ірина відмовлялася від упізнання ґвалтівників. Це слідча дія, за словами Поспєлова, вже пройшла, Крашковій пред'явили Дрижака, Рябіненко і Поліщука і вона під протокол підтвердила, що саме вони її били, ґвалтували і грабували.

Відзначимо, напередодні в інтернеті з'явилися коментарі активіста руху проти нелегальної міграції Ярослава Дунаєва, який від імені Крашкової заявив, що справа розвалена на третину. Нібито у жертви відразу ж не взяли мазки на експертизу, її чисто вимили і тепер докази втрачені. Що стосується відібраних речей, то нібито вони коштують мало, тому грабіж поставити не можна. Пізніше з'ясувалося, що Дунаєва Крашкова не наймала і не уповноважувала його давати коментарі від свого імені. Це визнав і сам Дунаєв на одному з інтернет форумів.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня троє чоловіків затягнули в автомобіль мешканку смт Врадіївка, вивезли її в лісосмугу біля села Сирове і зґвалтували. По дорозі і на місці зґвалтування дівчину жорстоко били.

Жертва насильства розповіла слідчому, що її побили і зґвалтували два офіцери міліції - лейтенант Дмитро Поліщук і капітан Євген Дрижак. У побитті також брав участь місцевий таксист на прізвище Рябіненко.

Поліщук та Рябіненко були затримані відразу після скоєння злочину, що ж стосується Дрижака, то він спочатку знаходився на волі, оскільки у нього було алібі, а потім, за даними ЗМІ, втік.

Обурені тим, що Дрижака не залучають до відповідальності, жителі Врадіївки вночі розгромили місцеве управління міліції. Пізніше в прокуратурі повідомили, що Дрижак затриманий, його заарештували до 12 серпня.

9 липня були оприлюднені перші висновки експертів. Як повідомляється, в машині одного з «врадіївських ґвалтівників» знайшли кров потерпілої.