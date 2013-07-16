Завгосп «Артеку» погорів на хабарі
17:26, 16 липня 2013Суспільство
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У Криму за хабарництво затримано начальника госпзабезпечення табору «Артек».
Хабарник зажадав 2 тисячі доларів
Співробітники УБОЗ та прокуратури Криму затримали виконуючого обов'язки керівника служби господарського забезпечення ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек» під час одержання хабара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
Встановлено, що посадовець одержав 2 тис. дол. від підприємця за можливість безперешкодного здійснення останнім торгівлі на території дитячого табору.
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Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває слідство.
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