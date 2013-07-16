Затриманий сьогодні інкасатор зізнався у вбивстві колеги і водія (відео)

Мотивом 48-річного інкасатора Олега Калюжного були гроші, повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, йдеться у сюжеті ТСН.

Водночас затриманий наразі не пояснює, на що хотів витратити викрадені гроші: з викрадених півмільйона гривень він встиг витратити лише 50 грн на сорочку та гумові капці.

Після цього він пішов гуляти вулицями міста Зеленодольськ, тоді його і затримав спецпідрозділ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міліція затримала людину, причетну до скоєння нападу на інкасаторський автомобіль та вбивства двох осіб.

Це сталося о 12.00 у Зеленодольську в Апостолівському районі Дніпропетровської області.