Затриманий сьогодні інкасатор зізнався у вбивстві колеги і водія (відео)
20:21, 16 липня 2013Суспільство
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Підозрюваний у подвійному вбивстві та пограбуванні інкасаторської машини на Дніпропетровщині зізнався у скоєнні злочину.
Мотивом 48-річного інкасатора Олега Калюжного були гроші, повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, йдеться у сюжеті ТСН.
Водночас затриманий наразі не пояснює, на що хотів витратити викрадені гроші: з викрадених півмільйона гривень він встиг витратити лише 50 грн на сорочку та гумові капці.
Після цього він пішов гуляти вулицями міста Зеленодольськ, тоді його і затримав спецпідрозділ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міліція затримала людину, причетну до скоєння нападу на інкасаторський автомобіль та вбивства двох осіб.
Це сталося о 12.00 у Зеленодольську в Апостолівському районі Дніпропетровської області.
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