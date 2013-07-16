МВС: На Дніпропетровщині затримали розшукуваного інкасатора

Як повідомляє сайт МВС України, «це сталося о 12.00 у Зеленодольську в Апостолівському районі Дніпропетровської області. Копітка, оперативна та злагоджена праця правоохоронців дозволила протягом доби затримати підозрюваного».

«Внаслідок проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, які не припинялися і вночі, введеному плану «Сирена», високому професійному рівню і взаємодії структурних підрозділів ГУМВС та прокуратури був затриманий розшукуваний озброєний чоловік, котрий має військову освіту та досвід служби в збройних силах, гарну фізичну форму. Завдяки швидким діям правоохоронців під час затримання він не встиг вчинити опір. Зброя – два пістолета та гроші – вилучені, постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

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Деталі розкриття злочину повідомить сьогодні о 13.45 на брифінгу начальник ГУМВС України у Дніпропетровській області Віктор Бабенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 13.00 на автотрасі Кіровоград - Запоріжжя на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль із розстріляними інкасатором та водієм. Другий озброєний інкасатор зник.

З інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн, які мали бути доставлені з відділення Ощадбанку в Кривому Розі до райцентру Апостолове.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).