Російського мера-опозиціонера етапували до СІЗО "Матроська тиша"

Про це повідомив РІА Новости в середу офіційний представник столичного управління ФСВП (Федеральної служби виконання покарань - УНІАН) Сергій Циганков.

Раніше про етапування Урлашова в "Матроську тишу" повідомили його адвокати. Вони заявили, що оскаржили це рішення слідства у Ленінському районному суді Ярославля, так як їм не було представлено жодного кримінально-процесуального документа про необхідність етапування.

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"З вівторка (16 липня) Урлашов утримується в СІЗО-1 Москви "Матроська тиша", - сказав Циганков.

За даними слідства, мер Євген Урлашов і троє його підлеглих вимагали у підприємця, що займається прибиранням міста, "відкат" у 45 мільйонів рублів. Серед фігурантів справи виявилися заступник мера Дмитро Донсков, радник градоначальника Олексій Лопатін і керівник агентства з муніципального замовлення мерії Ярославля Максим Пойкалайнен. Раніше Пойкалайнен уклав угоду зі слідством, таку ж угоду уклав і Лопатін. Щодо Урлашова також порушено кримінальну справу про отримання хабара в 500 тисяч рублів.

Захист мера вважає кримінальне переслідування політично вмотивованим і відкидає всі звинувачення.

Довідка. Урлашов, член громадянського комітету "Громадянської платформи", вважається одним з небагатьох в Росії опозиційних представників виконавчої влади: 1 квітня 2012 року, підтримуваний групою різних партій, він переміг на виборах мера Ярославля, залишивши позаду кандидата-єдинороса. На вересневих виборах у облдуму Урлашов має намір очолити список "Громадянської платформи".