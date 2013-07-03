У Росії затримали останнього мера-опозиціонера

Слідчі порушили кримінальну справу проти мера російського міста Ярославля Євгена Урлашова і трьох його підлеглих за замах на одержання хабара. Градоначальника вночі доставили у відділення поліції, а в його квартирі почався обшук.

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Про це повідомляє в середу РІА Новости за інформацією слідчого управління СК РФ у Ярославській області.

"За даними слідства, мер міста Ярославля і його підлеглі в період з грудня 2012 року з 2 липня 2013 вимагали у директора комерційного товариства хабар у розмірі 14 мільйонів рублів з суми, перерахованої громаді в рахунок виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

"Під час обшуку вилучено 500 тисяч доларів, що належать мерові. Відразу після затримання градоначальника його дочка спробувала винести ці гроші вночі з квартири, проте під'їзд був блокований співробітниками правоохоронних органів, і вона сховала кошти в квартирі сусідів", - зазначив співрозмовник агентства.

За словами правоохоронців, Урлашов і троє його підлеглих вимагали у підприємця "відкат" у 45 мільйонів рублів, повідомив представник прес-центру МВС Росії. Тим часом раніше називалася цифра в 14 мільйонів.

За словами співрозмовника агентства, схема була наступною. "У квітні минулого року Урлашов був обраний мером і призначив своє оточення, після чого вони почали систематично вимагати грошові кошти у підприємця, який відповідав за прибирання міста. Той виграв перший конкурс на півроку на суму 250 мільйонів рублів, і йому вже тоді почали натякати на "відкат", - розповів співрозмовник агентства. За його словами, через півроку цей же підприємець виграв другий аналогічних конкурс на 503 мільйони рублів, після чого чиновники вже зажадали у нього "відкат" відразу за двома конкурсам по 6% на загальну суму 45 мільйонів рублів.

Урлашов, член громадянського комітету "Громадянської платформи", вважається одним з небагатьох в Росії опозиційних представників виконавчої влади: 1 квітня 2012 року, підтримуваний групою різних партій, він переміг на виборах мера Ярославля, залишивши позаду кандидата-єдинороса. На вересневих виборах у облдуму Урлашов має намір очолити список "Громадянської платформи".