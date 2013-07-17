Трьом шахраям, які сиділи в різних тюрмах, вдалося разом «заробити» 20 тисяч

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, за словами першого заступника начальника ГУ МВС полковника міліції Станіслава Дикого, до складу злочинної групи входили місцеві жителі – двоє дівчат і чоловік. На момент скоєння злочину усі вони перебували у місцях позбавлення волі. Відбуваючи покарання в різних регіонах, вони зуміли об'єднатися в організовану злочинну групу.

«До міліції почали надходити заяви від людей, які стали жертвами шахраїв. Об'єднували їх дві речі: по-перше, за кілька днів до цього всі постраждалі розміщували оголошення про продаж речей на популярних сайтах (в основному весільні сукні); по-друге, постраждалі позбулися грошей, що лежали на рахунку в одному й тому ж банку», - сказав Дикий.

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Схема шахрайства була однаковою: одразу після розміщення оголошення продавцеві дзвонила потенційний покупець. Практично нічого не питаючи про товар, дівчина виявляла бажання його придбати. Головне, що її цікавило - чи є у продавця або його близьких банківська картка, на яку вона по передоплаті зможе перевести необхідну суму. Продавець мав зателефонувати в банк і замовити послугу «Екстрені гроші». Жертви виконували ці вимоги, замовляючи послугу, за допомогою якої з їхніх банківських рахунків можна зняти гроші без пін-коду і картки.

За місяць злочинної діяльності шахраям вдалося «заробити» більше 20 тис. грн.

Усім оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 190 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт буде спрямований до суду.