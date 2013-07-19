На закиди журналістів у МВС відповіли: Не зловживайте терпінням і не лізьте в епіцентр

Начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк вважає заяви журналістів про побиття «беркутівцями» на Майдані Незалежності спробою штучно створити соціальну напругу, і заявляє, що «ніхто нікого не бив».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію представників "5 каналу" про те, що вони отримали тілесні ушкодження від співробітників «Беркуту» під час зйомки демонтажу наметів на Майдані Незалежності в Києві у ніч на 19 липня.

"Ніхто нікого не бив", - сказав Коряк.

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За його словами, такі заяви журналістів є спробою штучно створити соціальну напругу. За словами Коряка, під час знесення наметів постраждалих журналістів не було.

"Не зловживайте терпінням міліції, єдине прохання - не підходьте дуже близько, не лізьте в епіцентр", - наголосив Коряк.

"Не треба претензій, що побили журналістів. Між нами не повинно бути нерозуміння", - сказав він, додавши, що і журналістам, і співробітникам міліції потрібно поважати роботу один одного.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше три журналісти «5-го каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети.

Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту. Достовірно відомо, що постраждали три журналісти "5-го каналу". Серед них - Андрій Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.

"Зараз у лікарні. Болить спина. Вдарили по голові ..." Беркут "бив і штовхав безбожно з матюками. Налітали, два рази збивали з ніг. Підлітає ззаду. Один крикнув: "Журналіст, бл * ть! Та мені пох **, що ти журналіст. Думаєш, ти Бог?" Виводили людей - затримували. В один момент навіть тиснули і збили з ніг мене і Олександра Архата. Ми знімали, знову і знову поверталися на Майдан. Відірвали гудзик, забій спини, трохи побили по голові", - написав Ковальов в Facebook. Зараз він перебуває в лікарні.

Сьогодні, 19 липня, рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України звернулися до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції. «Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався. У сьогоднішньому вигляді міліція становить суспільну небезпеку», – йдеться в заяві НСЖУ і НМПУ.